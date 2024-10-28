ЦППК тестирует новое приложение для бесконтактной оплаты проезда

АО «Центральная ППК» начала тестировать новое приложение для бесконтактной оплаты проезда, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу организации.

Новый сервис будет сам определять точку отправления и завершения маршрута. Таким образом, не нужно будет сразу покупать билет до какой-то определенной станции — можно будет прямо в пути решить, где выйти. В конце поездки приложение спишет средства за итоговую поездку.

Сейчас приложение тестирует фокус-группа из числа активных пассажиров на станциях Ярославского направления: от одноименного вокзала до станции «Мытищи» в Подмосковье.