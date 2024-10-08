Турнир по гольфу «Сильные фигуры» прошел в Подмосковье. Мероприятие проходило в Дмитрове, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турнира победу одержала команда, в состав которой вошли Григорий Храпский, Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов и Мурат Якубов из Узбекистана.

В рамках мероприятия также были организованы соревнования по керлингольфу. Победителем была признана команда известной спортсменки Софьи Великой.

Турнир «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В этом году он был посвящен Олимпийским играм 1980 года.