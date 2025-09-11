Турнир по рыбной ловле для участников программы «Активное долголетие» прошел в Луховицах

В Луховицах прошел турнир по рыбной ловле «Рыбная фиеста» для участников проекта «Активное долголетие». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Турнир провели на Матырском пруду. Соревнования проходили в нескольких категориях, включая ловлю на поплавочную удочку и спиннинг. В результате первое место заняла команда из Луховиц, второе — из Зарайска, третье — из Озер.

Победителям вручили специальные кубки. Также все участники получили памятные дипломы и призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии проекта и его важности для жителей.