Турнир серии «Кубок футбольных мам» пройдет в Истре. Местом проведения соревнований станет стадион «Глебовец», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире будут бороться 15 команд из разных округов Подмосковья, а также из Москвы, Зеленограда, Кирова, Владимира и Вологды.

Команды разделены на два дивизиона: лигу «Золотых» и лигу «Позолоченных».

В 2026 году организаторы соревнований ввели систему рейтинга для команд. Так, за первое место дают 8 очков, за второе — 7, за третье — 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе для посещений жителям доступны 520 стадионов.