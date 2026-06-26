Турнир серии «Кубок футбольных мам» пройдет в Истре
В Истре проведут матчи футбольных мам
Фото: [Медиасток.рф]
Турнир серии «Кубок футбольных мам» пройдет в Истре. Местом проведения соревнований станет стадион «Глебовец», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
За победу в турнире будут бороться 15 команд из разных округов Подмосковья, а также из Москвы, Зеленограда, Кирова, Владимира и Вологды.
Команды разделены на два дивизиона: лигу «Золотых» и лигу «Позолоченных».
В 2026 году организаторы соревнований ввели систему рейтинга для команд. Так, за первое место дают 8 очков, за второе — 7, за третье — 6.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе для посещений жителям доступны 520 стадионов.