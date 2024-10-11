Творческий фестиваль «Всегда 20» прошел в Подмосковье

Региональный творческий фестиваль «Всегда 20» прошел в Российском Университете Коопераций в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие более 50 ребят. Фестиваль проходил в несколько этапов: сначала участники отправляли видеозаписи своих творческих номеров, после чего проводился онлайн-отбор и очные выступления финалистов.

«Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В фестивале участвовали учащиеся колледжа «Подмосковье», Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума имени Бондаренко, Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета и Государственного университета просвещения.