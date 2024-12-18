Убийцу 90-летнего мужчины в Горках Ленинских приговорили к пожизненному заключению

Мужчина, который в Ленинском округе зарезал 90-летнего мужчину и похитил у него деньги, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Преступление было совершено в Горках Ленинских. Уроженец Брянска попросил пожилого мужчину на автомобиле подбросить его до банкомата. В машине он нанес пенсионеру множественные удары ножом и похитил порядка ста тысяч рублей. Затем он вывез тело убитого в лес и спрятал. Помимо этого, злоумышленника изготовил два поддельных паспорта гражданина РФ.