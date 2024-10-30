Убийцу женщины в трапезной храма в Сергиевом Посаде отправили на принудительное лечение

Мужчину в возрасте 51 года, который убил женщину в трапезной храма в Сергиевом Посаде, отправили на принудительное лечение. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в конце мая текущего года в храме Петра и Павла. Злоумышленник утром зашел в трапезную, где находилась женщина 1968 года рождения, и нанес ей тринадцать ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый совершил убийство в состоянии невменяемости. Суд отправил его в психиатрический стационар специализированного типа.