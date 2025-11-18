Участник программы «Герои Подмосковья»: проект поможет найти новый путь
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Программа «Герои Подмосковья» поможет участникам специальной военной операции адаптироваться после службы и найти новый путь. Об этом заявил участник СВО Артем Чурилов.
«Мой пример — тому подтверждение. До мобилизации я работал директором по логистике в крупной федеральной компании, входил в топ-менеджмент. После ранения и долгой реабилитации компания, к сожалению, обанкротилась. И как раз тогда появилась возможность пройти отбор в эту программу», — поделился Чурилов.
По его словам, проект стал для него точкой перезапуска и позволил открыть для себя новое направление.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
