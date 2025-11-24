Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал, чем научился в рамках обучения

В рамках обучения по программе «Герои Подмосковья» ветераны специальной военной операции могут научиться разбираться в федеральных, региональных и местных проектах от стадий формирования и разработки до планирования и практической реализации. Об этом заявил участник программы Алексей Потапенок.

«Освоил новые инструменты аналитики, выявил роли и задачи команды, принципы ее построения функционирования. Это поможет мне в решении конкретных задач, — добавил Потапенок.

По его словам, программа прибавила ему уверенности в своих силах, а также позволила получить навыки более эффективной работы в команде и повысить личный уровень организованности.

Проект направлен на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.