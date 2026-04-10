Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о своем наставнике

Участник «Героев Подмосковья»: проект позволяет изучить работу округов

Официально

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Участник региональной программы «Герои Подмосковья» для бойцов специальной военной операции Сергей Михайлов отметил, что проект позволяет изучить работу муниципалитетов. Его наставником является глава Королева Игорь Трифонов, передает РИАМО.

«Мой наставник — глава городского округа Королев. Коммуникации происходят по мере необходимости, так как есть потребности в изучении не столько работы самого главы, сколько работы всего муниципалитета и коммуникаций между службами и ведомствами», — рассказал боец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о старте третьего модуля обучения по программе «Герои Подмосковья». Он посвящен региональному и муниципальному управлению.

Актуально
Подмосковье
Специальная военная операция