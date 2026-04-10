Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о своем наставнике
Участник «Героев Подмосковья»: проект позволяет изучить работу округов
Участник региональной программы «Герои Подмосковья» для бойцов специальной военной операции Сергей Михайлов отметил, что проект позволяет изучить работу муниципалитетов. Его наставником является глава Королева Игорь Трифонов, передает РИАМО.
«Мой наставник — глава городского округа Королев. Коммуникации происходят по мере необходимости, так как есть потребности в изучении не столько работы самого главы, сколько работы всего муниципалитета и коммуникаций между службами и ведомствами», — рассказал боец.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о старте третьего модуля обучения по программе «Герои Подмосковья». Он посвящен региональному и муниципальному управлению.