Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении
Участник программы «Герои Подмосковья» Киселенко рассказал об обучении
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Обучение по программе «Герои Подмосковья» отличается от обычного студенческого, атмосфера располагает участников специальной военной операции к сближению и общению. Об этом заявил участник проекта Антон Киселенко.
«На время модулей мы живем вместе, находимся в одной атмосфере. Это, конечно, очень сближает, причем намного быстрее», — подчеркнул Киселенко.
По его словам, в будущем военные смогут разнопланово применить полученные знания. В процессе же они могут знакомиться, помогать друг другу и делиться опытом.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.