Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Обучение по программе «Герои Подмосковья» отличается от обычного студенческого, атмосфера располагает участников специальной военной операции к сближению и общению. Об этом заявил участник проекта Антон Киселенко.

«На время модулей мы живем вместе, находимся в одной атмосфере. Это, конечно, очень сближает, причем намного быстрее», — подчеркнул Киселенко.

По его словам, в будущем военные смогут разнопланово применить полученные знания. В процессе же они могут знакомиться, помогать друг другу и делиться опытом.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.