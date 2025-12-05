Участникам СВО и их семьям рассказали о возможностях получения информации о мерах поддержки

Минцифры РФ и Минобороны РФ разработали макет информационной страницы, содержащий ссылки на информационные ресурсы о мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Макет содержит несколько QR-кодов, которые ведут на информационные ресурсы о доступных мерах поддержки, культурных мероприятиях, порядке получения справки об участии в СВО и помощи от фонда «Защитники Отечества».