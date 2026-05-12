Интеллектуальные счетчики: жители Нижегородской области платят меньше благодаря умным приборам учета

В Нижегородской области тихо и очень уверенно идет настоящая технологическая революция в коммуналке. Речь об умных счетчиках электроэнергии, которые с 2021 года под брендом «ТНС энерго НН» внедряются в регионе уже пять лет. За это время установили около 50 тыс. интеллектуальных систем учета электроэнергии, они работают в многоквартирных домах и организациях. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Новые приборы российского производства автоматически передают показания в энергокомпанию. Точность расчетов повышается кратно, а риск человеческой ошибки исчезает. Жители получают доступ в личный кабинет, где в любой момент могут увидеть, сколько накрутило, и, что важно, контролировать свое потребление. Один из пилотных домов после перехода на умные счетчики снизил траты на общедомовые нужды почти в 1,6 раза. Вы только вдумайтесь: не надо гадать, куда уходит электричество в подъезде и подвале — все видно, все прозрачно.

Автоматика работает надежнее, чем наша память. Для Нижегородской области в целом это тоже большой шаг: счет наконец-то точный, потери снижаются, дисциплина растет. Управляющий директор компании Сергей Каширский, выступая в Законодательном собрании, подтвердил, что программа не сворачивается, а наоборот — набирает обороты. До 2029 года планируется запустить еще более 53 тыс. интеллектуальных приборов. Итог простой: эпоха ручного снятия показаний уходит. Вместе с ней — недоплаты, споры по платежкам и таинственные «общедомовые хвосты». В Нижегородской области электричество становится не только светом, но и понятным файлом в личном кабинете.

