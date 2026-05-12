В Рязани три бригады ночами рисуют разметку живучим пластиком

В Рязани этим летом дорожную разметку решили наносить с умом — не в час пик, а ночью, чтобы не бесить водителей и не собирать пробки. Как объяснил глава администрации Борис Ясинкий, три бригады работают в темное время суток, используя горячий и холодный пластик: это не старая краска, которая исчезает после первого дождя, а действительно живучий материал. Об этом сообщает издание 7info.

Но именно осадки сейчас и мешают — как только начинается ливень, процесс останавливают, дороги ждут просушки, и рабочие снова выходят на объекты. В планах на этот сезон — привести в порядок 47 городских улиц и 44 участка возле школ. Первомайский проспект, Соборная и Ленина уже готовы, на очереди — Дзержинского, если погода не подведет.

Главное для властей — успеть к двум срокам: все, что рядом со школами, обещают доделать к 1 сентября, а полное обновление города растянется до 30 сентября. По сути, рязанцам просто напоминают: разметка будет, просто ей нужно чуть больше сухого асфальта и тишины по ночам.

Ранее сообщалось, что более 11 км дорожного покрытия отремонтируют в Подольске по нацпроекту.