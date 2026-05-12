«Каннибалы и льды»: в Канаде спустя 180 лет опознали четверых моряков пропавшей экспедиции

180 лет спустя ледяная пустыня Канады раскрыла новые тайны трагедии, потрясшей викторианскую Англию. Ученые опознали останки еще четверых участников злополучной экспедиции сэра Джона Франклина — той самой, где люди дошли до каннибализма. ДНК-анализ пролил свет на судьбу матроса, юнги, стюарда и офицера. Об этом сообщает Need To Know.

Экспедиция Франклина стартовала из Британии в 1845 году на кораблях «Эребус» и «Террор». 129 человек искали Северо-Западный проход. В сентябре 1846-го суда затерло льдами у острова Кинг-Уильям. Экипажи страдали от голода, болезней, холода и в отчаянии прибегали к каннибализму. В апреле 1848-го выжившие покинули корабли и пешком двинулись к берегу — и пропали. За полтора века нашли останки лишь 23 моряков.

Теперь антропологи Университета Уотерлу сделали прорыв. Сравнив ДНК из костей с образцами потомков, они установили личности четырех жертв. Это матрос Уильям Оррен, юнга Дэвид Янг, стюард Джон Бридженс (все — с «Эребуса») и младший офицер Гарри Пеглар с «Террора».

Особый случай — Пеглар. Его останки нашли в 130 км от корабля, в одиночестве, но с документами и записями офицера. Одежда не соответствовала званию, и ученые спорили, не взял ли кто-то чужие бумаги. Теперь сомнения сняты: ДНК подтвердило — это именно Пеглар.

