Политолог Людмила Адилова, профессор РГГУ и ведущий специалист МГУ, в беседе с Pravda.Ru допустила сценарий, который еще недавно казался фантастикой: капитуляция Украины. И дело не только в военной логике, а в том, что внутри самой Украины начинает раскалываться элита. Часть политических групп уже выходит из-под влияния Владимира Зеленского, и коррупционный скандал вокруг его бывшего главы офиса Андрея Ермака может стать катализатором. О предпосылках говорят не абстрактные эксперты, а депутат Верховной Рады Максим Бужанский, открыто заявивший в своем аккаунте в одной из соцсетей: в элите задумались о капитуляции.

Адилова поясняет, что это не сиюминутная эмоция, а результат долгого внутреннего переосмысления. Она ссылается на утекшие в прессу комментарии бывшего пресс-секретаря Зеленского, из которых следует: Украина давно была готова к капитуляции. Речь шла даже о готовности отдать территории, на которые претендует Россия. По сути, сейчас — через сливы, комментарии и скандалы — планомерно подготавливается общественное мнение к тому, что капитуляция неизбежна. Зеленский уже не единоличный диктатор повестки, его позиция перестала восприниматься как аксиома.

Что касается процедуры, тут есть важный нюанс. Эксперт подчеркивает: подпись первого лица для капитуляции не обязательна. Это специфическая юридическая процедура, которая может быть проведена и без согласия Зеленского. То есть даже если президент будет упираться, элита, адекватно оценивающая реальное положение дел на фронте и в экономике, способна принять решение в обход него. А коррупционный скандал с Ермаком — это не случайность, а маркер. Он ослабляет позиции окружения Зеленского и делает более заметными группы, которые ищут иной вариант завершения конфликта.

Для России, по мнению политолога, это лучший выход. Не заморозка, не корейский сценарий, а именно полноценная капитуляция. Да, это потребует переговоров и юридической работы, но Адилова подчеркивает: силы, адекватно оценивающие ситуацию, в украинской элите есть. И при определенных условиях они могут взять инициативу в свои руки — без оглядки на Зеленского и даже без его подписи. Итог: капитуляция Украины перестала быть теоретической абстракцией — это реалистичный сценарий, который зреет внутри самой украинской власти. Осталось дождаться, когда внутренние противоречия и внешнее давление достигнут критической массы.

Ранее сообщалось, что нардепы Рады массово бегут с мандатами из-за мирных переговоров с РФ.