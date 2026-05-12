«Не спешите выбрасывать»: садовод раскрыл неожиданную пользу пластиковых бутылок — спасение от заморозков

Дачники, не спешите выбрасывать пластиковые бутылки. Обычная тара, которая летит в мусорку, может стать спасением для вашего урожая. Председатель Союза садоводов Андрей Туманов раскрыл неожиданный лайфхак, как укрыть теплолюбивые растения от майских заморозков. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Холодостойкие овощи — морковка, свекла, лук, капуста — выдерживают перепады температур. А вот помидоры, перцы и огурцы капризничают. Но если вы уже высадили их в грунт, не отчаивайтесь. Эксперт советует: возьмите пятилитровые пластиковые бутылки, отрежьте дно и накройте ими каждое растение. Получается мини-тепличка. «При ранней посадке можно получить более обильный урожай», — подчеркивает Туманов.

Для тех, кто не может постоянно торчать на даче, садовод рекомендует автоматические открыватели форточек для теплиц. Устройства сами реагируют на повышение температуры и проветривают парник. Это спасет растения от перегрева.

