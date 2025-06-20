Участниками военно-спортивной игры «Юнармеец» в Подольске стали 50 ребят

В Подольске прошла военно-спортивная игра «Юнармеец». Мероприятие провели в преддверии Дня памяти и скорби, отметили в муниципальной администрации.

До этого в округе прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В игре «Юнармеец» приняли участие 50 воспитанников лагеря школы имени Д. И. Зернова. Участники научились разбирать и собирать автомат Калашникова, преодолели полосу препятствий, изучили воинские звания ВС РФ.

Дмитрий Зернов отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года, получил позывной Учитель. Погиб в июле 2025 года при выполнении служебно-боевых задач. Был награжден медалями «За особые заслуги» и «За отвагу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что летом текущего года в области организуют более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.