Участники «Активного долголетия» приняли участие в празднике «Будь готов!» в Подольске

В Подольске в рамках празднования Дня детских общественных объединений провели мероприятие «Будь готов!», которое собрало участников «Активного долголетия».

Праздник является преемником советского Дня Всесоюзной пионерской организации им. Ленина. Он отмечается 19 мая.

Праздничная программа прошла на базе ДК «Рассвет». В ее рамках участники «Активного долголетия» окунулись в атмосферу прошлого — вспомнили, как завязывать пионерский галстук, послушали фрагмент из легендарной радиопередачи «Пионерская зорька», поделились воспоминаниями о пионерских годах.

Ранее сообщалось, что вокальные коллективы из Подольска приняли участие в фестивале духовно-патриотической музыки.