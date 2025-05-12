Вокальные коллективы из Подольска приняли участие в фестивале духовно-патриотической музыки

Два вокальных коллектива из Подольска приняли участие в VI открытом межрегиональном фестивале духовно-патриотической музыки, патриотической и народной песни «Помнит сердце, не забудет никогда».

Артистов поблагодарил за участие настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на родине святой блаженной Матроны Московской в Тульской области.

В общей сложности в фестивале принимали участие восемь детских и взрослых коллективов из Подольска, столицы и Тульской области. Подольск представляли коллективы структурного подразделения «Родник» сельского ДК «Романцево».

Ранее в администрации округа рассказали, что «Хор Победы» выступил на площадке перед Климовской музыкальной школой. Артисты исполнили песни военно-патриотической тематики.