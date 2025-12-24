Участники «Активного долголетия» смогут ознакомиться с функционалом мессенджера МАХ

Пенсионеров Подмосковья, принимающих участие в проекте «Активное долголетие», научат пользоваться мессенджером МАХ. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, проект внедряет новую образовательную программу «Освой МАХ». В рамках курса участники научатся создавать групповые чаты, записывать видеосообщения, совершать звонки. Программа включает шесть занятий.

Пилотный проект запустили в клубах Красногорска, Одинцово, Клина, Королева, Пушкино и Орехово-Зуево. В дальнейшем его масштабируют на весь регион.

Сейчас в программе «Активное долголетие» участвуют более 800 тыс. человек. Проект предоставляет свыше 30 активностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития программы для пожилых граждан.