Участники Движения Первых в Подольске проведут туристический слет. Также в планах — профориентационные экскурсии, встречи с интересными людьми, фестивали.

До этого более 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья начали работать на объектах отдыха и гостеприимства, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В Подольске участниками Движения Первых являются 26 тыс. человек. В округе открыто 34 первичных отделения. Они работают на базе образовательных учреждений и молодежных центров.

В июне в округе прошла конференция, в ходе которой избрали новый состав местного совета движения, в него вошли десять человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил региональное движение «Волонтеры Подмосковья» с пятилетием.