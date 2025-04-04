Андрей Воробьев: региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет

Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил важность поддержки участников СВО и их семей. В рамках проекта «Доброе дело» волонтеры региона с 2022 помогают собирать гуманитарную помощь. Сейчас открыто 86 пунктов сбора, отправлено более 8 тыс. тонн гуманитарного груза. Кроме того, активисты трудятся в Центрах поддержки участников СВО и их семей — уже отработано порядка 22 тыс. запросов.

В период пандемии почти 15 тыс. волонтеров доставляли жителям лекарства и продуктовые наборы, помогали с домашними животными, патрулировали улицы.

После трагедии в Crocus City Hall у стихийного мемориала круглосуточно дежурили более 300 волонтеров. Кроме того, добровольцы помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших.

Помимо этого, волонтеры ездили в Анапу, чтобы помочь с ликвидацией последствий аварии на побережье Черного моря. В работе были задействованы свыше 80 человек.

«Спасибо каждому из вас за труд, за то, что вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать в любой ситуации. Пусть у вас все будет хорошо и все получается, только вперед!» — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев выразил благодарность участникам «Движения первых» за волонтерскую деятельность.

Для волонтеров доступны федеральные и региональные меры поддержки. Так, они могут рассчитывать на питание, спецодежду, оборудование, оплату проезда до места назначения и обратно, различные компенсации и выплаты. В Подмосковье они могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов.