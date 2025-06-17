Участники почти 3 тыс. аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья обратились участники более 2,6 тыс. аварий без пострадавших, что на 400 случаев больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности помощь получили более 5,2 тыс. водителей. При этом участники более 1 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 402 ДТП оформили европротоколы с помощью консультантов горячей линии.

Напомним, что попавшим в аварию следует выставить знак аварийной остановки, покинуть проезжую часть и позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.