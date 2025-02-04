Участники почти 3 тыс. аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья обратились участники более 2,5 тыс. аварий без пострадавших, что на 124 случая меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что квалифицированную помощь получили более 5 тыс. водителей. При этом участникам 971 ДТП оказали помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, еще по 405 ДТП — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве напомнили, что водители, которые попали в аварию без пострадавших, могут обратиться по номеру 112. Операторы «горячей линии» Службы помощи при ДТП предоставят им инструкцию с дальнейшими действиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.