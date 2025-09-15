Участники программы «Герои Подмосковья» посетили Дубну в рамках учебного курса

Участники-финалисты губернаторской программы «Герои Подмосковья» посетили наукоград Дубну и его ключевые предприятия в рамках учебного курса в Мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники специальной военной операции встретились с главой округа Максимом Тихомировым, который провел для них занятие, рассказал о работе своей команды и представил стратегию развития территории. Кроме того, директор дубненского Центра управления регионом Алексей Харинов объяснил гостям, как собирают онлайн-обращения жителей и как они обрабатываются сотрудниками ЦУР. После лекции делегация осмотрела центр реабилитации в дубненской медсанчасти и на производства.

