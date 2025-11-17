Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал, какие качества важны для обучения

Целеустремленность является важнейшим качеством, которое необходимо участникам специальной военной операции для прохождения обучения по программе «Герои Подмосковья». В этом случае они получат развитие в профессиональном плане, а также наработку связей, которые в дальнейшем будут помогать. Об этом заявил участник проекта подполковник Леонид Тихонравов.

Он подчеркнул, что военные должны понимать, кем они видят себя в ближайшей перспективе.

«И если ты видишь себя где-то на этой должности, то придется к этим целям двигаться. И, соответственно, прикладывать определенные усилия», — заключил подполковник.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.