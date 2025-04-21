Участники СВО доставили в храм Подольска икону от спасенной ими женщины

Участники СВО из Подольска передали в Воскресенский храм городского округа икону, которую подарила спасенная ими пожилая женщина из Курской области. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Татьяна Владимировна шесть месяцев спасалась в подвале своего дома. На протяжении этого времени бывшая блокадница молилась у иконы Христа Спасителя. Когда ее спасли, женщина передала икону в храм Подольска. На Пасху икона была доставлена в подольский храм.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил всех верующих с Пасхой. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует радость и надежду, а также пожелал всем здоровья, мира и благополучия.