Участники СВО ознакомились с работой завода по выпуску портативных колонок в Мытищах

В Мытищах в рамках проекта «Промышленный туризм» для участников СВО и их семей провели экскурсию на местном предприятии. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия прошла на предприятии «Гагарин Урал завод», которое выпускает автомобильную акустику и портативные колонки. Мощность завода составляет более 2,5 млн единиц продукции в год.

В рамках экскурсии гостям рассказали об истории предприятия, доступных вакансиях, обучении сотрудников, условиях труда.

