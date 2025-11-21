Участники СВО ознакомились с работой завода по выпуску портативных колонок в Мытищах
В Мытищах для участников СВО провели экскурсию на местном заводе
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Мытищи]
В Мытищах в рамках проекта «Промышленный туризм» для участников СВО и их семей провели экскурсию на местном предприятии. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсия прошла на предприятии «Гагарин Урал завод», которое выпускает автомобильную акустику и портативные колонки. Мощность завода составляет более 2,5 млн единиц продукции в год.
В рамках экскурсии гостям рассказали об истории предприятия, доступных вакансиях, обучении сотрудников, условиях труда.
