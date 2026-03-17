Участники СВО поблагодарили студентов и педагогов колледжа «Энергия» за гуманитарную помощь

Акция «Нашим героям — наша поддержка!» прошла в колледже «Энергия»
Фото: [Министерство образования Московской области]
Акция «Нашим героям — наша поддержка!» прошла в структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках акции учащиеся и преподаватели собирали гуманитарную помощь для участников СВО: продукты, лекарства, средства гигиены, теплые вещи, письма поддержки.
Груз доставили на передовую, и бойцы записали колледжу видео с благодарностью за поддержку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.