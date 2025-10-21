Участники СВО подали более 2 тыс. заявок на региональную программу «Герои Подмосковья»

Проект позволит военным вернуться к своей прежней работе и строить карьеру, открыть собственное дело или посвятить себя общественной деятельности. Инициатива направлена на формирование команды квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в подмосковных государственных учреждениях, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

На программу поступило 2 тыс. заявок из Московской области и 456 — из 69 регионов России. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.