Участников акции «Десант жизни» наградили в Московской области

Награждение участников акции «Десант жизни» прошло в Подмосковье
Фото: [Министерство образования Московской области]
Церемония награждения участников патриотической акции студенческих отрядов «Десант жизни» прошла в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках церемонии благодарственные письма вручили представителям образовательных организаций, студентам и преподавателям.
Участниками акции стали свыше 400 студентов из более чем 40 учреждений региона. В ее рамках ребята собирали гуманитарную помощь для участников СВО, писали им письма поддержки, плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. В течение февраля было собрано более 2 тонн гуманитарной помощи.
