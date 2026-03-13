Участников акции «Десант жизни» наградили в Московской области

В рамках церемонии благодарственные письма вручили представителям образовательных организаций, студентам и преподавателям.

Участниками акции стали свыше 400 студентов из более чем 40 учреждений региона. В ее рамках ребята собирали гуманитарную помощь для участников СВО, писали им письма поддержки, плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. В течение февраля было собрано более 2 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил социальных координаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.