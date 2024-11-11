Участников форума «Мы — Россия» в Подмосковье учат основам тактической медицины

Молодежь, участвующую во флагманском форуме Министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ — РОССИЯ», обучают основам тактической медицины.

Занятия проводит один из основоположников этого направления в России, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук Артема Катулин. Он учит оказывать первую помощь, в том числе в экстремальных условиях.

В частности, ребят учат навыкам базовой реанимации, искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца, временной остановки кровотечения.

Форум продлится до 13 ноября. Общее число его участников превысит полторы тысячи человек.