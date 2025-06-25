Участок дублера Новорижского шоссе и транспортная развязка появятся в Истре

В Истре построят участок дублера Новорижского шоссе и транспортную развязку на пересечении с дорогой Аносино — Покровское. О планах по возведению объектов рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ввод объектов позволит создать дополнительный выезд по направлению в столицу. В результате в пути можно сэкономить более получаса. Помимо этого, будет улучшена транспортная доступность нескольких деревень.

Сейчас выбирают подрядчика. Во втором квартале следующего года проведут проектные работы. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2027-го.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве переходов через железную дорогу.