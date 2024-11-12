Учебно-методический сбор лидеров молодежного спасательного движения прошел в Подмосковье

Мероприятие провели на базе Академии гражданской защиты МЧС РФ имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика. На сборе студенты-спасатели подвели итоги работы — за первые шесть месяцев число организованных ими мероприятий превысило 600. Также для представителей информационных направлений организовали медиашколу. В завершение прошел круглый стол.

Сейчас в регионе открыто семнадцать местных отделений регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и восемнадцать студенческих спасательных отрядов.

Студенты-спасатели проводят для школьников мастер-классы по оказанию первой медпомощи, пожарной безопасности, использованию альпинистского снаряжения. Также они участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварийно-восстановительных работах по всей стране.