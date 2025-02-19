Учебный центр открылся на базе подмосковного лифтостроительного завода. В нем будут готовить монтажников, наладчиков и специалистов по сервисному обслуживанию, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект по открытию учебного центра реализовал завод «Пульс». На эти цели было направлено около 5 млн руб. инвестиций. До конца текущего года в центре пройдут обучение порядка 100 человек.

В год планируется проводить десять потоков. Одна учебная программа рассчитана на месяц.

Занятия будут посещать как новички, так и опытные специалисты, которые хотят повысить квалификацию. Всем обучающимся будут выплачивать стипендию в размере 15 тыс. руб., а также предоставлять общежитие.