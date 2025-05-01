Учения с участием сотрудников силовых ведомств провели в Химках
Учения силовых структур прошли в Химках
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Учения с участием сотрудников силовых ведомств провели в Химках на базе лицея № 12, который расположен на улице Лавочкина. Об этом рассказали в администрации округа.
Цель учений — отработать действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Их организовали в рамках Всероссийского дня тренировок по противодействию экстремизму.
В ходе занятия сотрудники образовательного учреждения вместе с представителями экстренных служб отработали порядок эвакуации, взаимодействия с правоохранителями и обеспечения безопасности учащихся.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником.