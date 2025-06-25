Ученые Подольска внесли в банк генетических ресурсов более 20 редких пород гусей из Суздаля
Подольские ученые внесли в банк генетических ресурсов 21 редкую породу гусей
Фото: [ФГБНУ "Верхневолжский ФАНЦ"]
Ученые ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста Подольского округа посетили ферму гусей Аграрного научного центра и взяли генетический материал 21 редкого вида.
До этого в Ступинском заказнике выявили места обитания краснокнижных видов, отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Подольские ученые взяли у пернатых кровь и пульпы пера для исследований, регистрации и создания банка генетических ресурсов.
Ранее сообщалось, что в Коломне нашли новые места произрастания двух краснокнижных видов.