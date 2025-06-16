В Коломне выявили новые места обитания змееголовника Рюйша и зимолюбки зонтичной

В подмосковной Коломне были выявлены новые места обитания змееголовника Рюйша и зимолюбки зонтичной. Эти растения занесены в Красную книгу региона, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, популяции указанных видов выявили в редкостойном сосновом бору недалеко от железнодорожной станции «Черная». До этого змееголовник в указанном округе не находили.

«Это очень ценная находка, позволяющая расширить ареал обитания охраняемых видов, а также свидетельство хорошего состояния экосистем», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Змееголовник Рюйша включен в Красную книгу как вид, который сокращается в численности. Зимолюбка зонтичная относится к редким видам.

Ранее в министерстве рассказали, что в Подмосковье взяли под дополнительную защиту памятник природы в Зарайске и Коломне.