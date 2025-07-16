Спасатели обнаружили пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8

Сотрудники силовых структур спустя несколько суток поисков обнаружили разрушенным вертолет Ми-8, который ранее пропал при перелете из поселка Охотск в Магадан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах Дальнего Востока.

Детали произошедшего пока не раскрываются. По предварительным данным, все члены экипажа на борту погибли.

Как уточнили экстренные службы региона, обломки Ми-8 были обнаружены спасателями МЧС неподалеку от мыса Гадикан в Хабаровском крае. В настоящее время спасатели следуют к месту трагедии.

Напомним, в понедельник, 14 июля, вертолет Ми-8Т, следовавший по маршруту из Охотска в Магадан, исчез с радаров. В установленное время экипаж не вышел на связь.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и два технических специалиста. Они следовали в пункт назначения для проведения ремонтных работ. Для их поиска отправили самолет спасательных служб, а также два вертолета.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано расследование по статье о нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух и более человек.