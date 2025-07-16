Родители в Москве смогут вернуть до 19 тыс. руб. за путевку ребенка в детский лагерь

Граждане, зарегистрированные в Москве или работающие в столичных организациях, могут рассчитывать на частичное возмещение расходов, связанных с приобретением путевок для детского отдыха и оздоровления. Об этом в интервью РИА Новости рассказала Татьяна Иванова, возглавляющая комитет Российского союза туриндустрии (РСТ) по вопросам детского отдыха.

Как отметила собеседник агентства, размер субсидии составит 18 700 рублей. Выплаты производятся Московской федерацией профсоюзов.

В то же время она подчеркнула, что существует перечень лагерей, которые могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевок. В рамках программы детского отдыха, которая продлится с 25 мая по 31 августа 2025 года, будет работать 20 детских оздоровительных лагерей, сообщила Иванова.

Председатель комитета РСТ сообщила, что жители Москвы, у которых есть дети с инвалидностью, а также дети-сироты, и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, могут получить финансовую поддержку от «Мосгортура» для организации отдыха и оздоровления.

«В 2025 году предусмотрены два вида сертификатов „Мосгортура“. Первый — сертификат на отдых и оздоровление номиналом 40 000 рублей на каждое лицо, указанное в сертификате. Доступен для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила эксперт.

Второй документ получают дети, которые остались без родителей, а также молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые ранее относились к категории детей-сирот. Об этом также сообщила Иванова.

Ранее сообщалось, что около 170 детей из Подольска отправились в лагерь на Черном море по бесплатным путевкам.