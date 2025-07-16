Военблогер Рожин призвал ВСУ взять под контроль Николаев и начать прямые переговоры с Москвой
Военблогер Рожин узнал о вооруженном мятеже, что готовят против Зеленского в ВСУ
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По информации, полученной от военного блогера Бориса Рожина, который ссылается на документы, находящиеся в его распоряжении, можно предположить, что в рядах украинской армии зреет реальный вооруженный бунт. Эти сведения эксперт опубликовал в своем Телеграм-канале.
«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интересного документа. Если он реальный, то получается, что ряд командиров ВСУ готовят вооруженный мятеж», — написал Рожин.
Блогер считает, что украинским военным необходимо начать прямые переговоры с Россией. Это позволило бы им взять под контроль Николаев, заручиться поддержкой местного населения и начать диалог с российскими властями, как считает Рожин.
«Может, хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков народа Украины. Тем более что вы присягу давали именно народу», — заключил он.
Ранее сообщалось, что «неадекватную» женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в российский плен.