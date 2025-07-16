Военблогер Рожин призвал ВСУ взять под контроль Николаев и начать прямые переговоры с Москвой

По информации, полученной от военного блогера Бориса Рожина, который ссылается на документы, находящиеся в его распоряжении, можно предположить, что в рядах украинской армии зреет реальный вооруженный бунт. Эти сведения эксперт опубликовал в своем Телеграм-канале.