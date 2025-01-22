Уголовное дело о хищении 47 млн руб. субсидии по нацпроекту возбудили в Подмосковье

Компания в Подмосковье похитила более 47 млн руб., выделенных в виде субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На организацию завели уголовное дело, сообщили в Прокуратуре Московской области.

В рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» Минкультуры и туризма региона заключило с одной из компаний соглашение о предоставлении субсидии из бюджета области.

Во время проверки законности использования денежных средств выяснилось, что компания похитила свыше 47 млн руб. Организация изготовила фальшивые документы и внесла в отчеты о расходах для министерства недостоверные сведения.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, и по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве.