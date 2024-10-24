Уголовное дело о хищении 7,4 млн рублей у вдовы участника СВО возбудили в Подмосковье

Уголовное дело о хищении у вдовы участника СВО более семи миллионов рублей возбудили в Подмосковье. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, жительница Коломны в связи с гибелью супруга в ходе СВО получила более 7,4 миллиона рублей. Подозреваемая намеренно вошла в доверительные отношения с потерпевшей и попросила указанную сумму в долг. Возвращать деньги она не собиралась.

По факту случившегося завели дело о мошенничестве. Подозреваемую заключили под стражу.