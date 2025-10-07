Уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Экология» возбудили в Подмосковье
Фото: [Прокуратура МО]
Уголовное дело о мошенничестве в ходе реализации нацпроекта «Экология» было возбуждено в Подмосковье. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, руководители подрядных организаций и должностные лица Минэкологии региона обеспечили приемку и оплату работ в рамках госконтракта на рекультивацию полигона «Кучино» в 2019 году, которые не были выполнены.
Таким образом, бюджету был причинен ущерб в размере свыше 20 млн руб. По данному факту завели дело. Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее в ведомстве рассказали, что Подмосковье организация была оштрафована на 1 млн рублей за коррупцию.