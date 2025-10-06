В Подмосковье организацию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

В Подмосковье по постановлению прокуратуры коммерческую организацию, занимающуюся поставками металлообрабатывающего оборудования, оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, уголовное дело в отношении его генерального директора в 2024 году рассмотрел Коломенский городской суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, руководитель компании через посредника передал должностному лицу акционерного общества незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора поставки оборудования. В отношении юрлица возбудили дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. После рассмотрения административных материалов мировой судья оштрафовал организацию, судебный акт вступил в законную силу.

