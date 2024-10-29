Уголовное дело возбудили из-за грубого обращения с воспитанниками детского сада в Солнечногорске

Уголовное дело возбудили в Солнечногорске по факту грубого обращения с детьми в частном дошкольном учреждении. Прокуратура Московской области организовала проверку.

Ранее в интернете выявили видеозапись, на которой воспитатель детского сада в деревне Голубое тащит двоих детей через дорогу. При этом на пешеходном переходе остается без присмотра третий ребенок.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия проведут осмотр. В рамках проверки дадут оценку действиям воспитателя.