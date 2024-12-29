Уголовное дело возбудили после драки с участием подростка в Жуковском

Уголовное дело возбудили после драки с участием несовершеннолетнего в Жуковском, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером возле одного из жилых домов, расположенных на улице Гагарина. На улице находились местный житель в возрасте 18 лет и его 15-летний брат. В какой-то момент у них произошел конфликт с ровесниками, и началась драка.

В ходе потасовки молодому человеку и подростку причинили телесные повреждения. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Сотрудники полиции устанавливают участников инцидента.