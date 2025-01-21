Уголовное дело возбудили после драки с участием школьников в Дмитрове

После драки школьников в одном из образовательных учреждений Дмитрова организована проверка, сообщили в Прокуратуре Московской области. В ГСУ СК России по Подмосковью отметили, что по факту случившегося также было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 января. Во время перемены в одной из школ города подрались двое учащихся старших классов. В ходе потасовки один школьник применил удушающий прием.

Пострадавшему ученику оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.