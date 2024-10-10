Уголовное дело возбудили после драки в Подольске

Уголовное дело было возбуждено в Подмосковье после драки на улице Давыдова в Подольске, сообщили в ГСУ СК России по региону. Ход расследования на контроле городской прокуратуры, отмечается в сообщении Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел поздно вечером 8 октября в сквере «Героям Отечественной войны 1812 года». Несколько человек проходили мимо четверых местных жителей, сидевших на скамейке. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. В результате мужчина в возрасте 41 года и его супруга получили многочисленные травмы.

Троих нападавших задержали. Как отметили в правоохранительных органах, это двое мужчин и одна женщина.